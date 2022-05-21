Sarıçalı Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Geliştirme Planı Hazırlık Toplantısı yapıldı - Haberler

Milli Park olarak ilan edilen Sarıçalı Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Geliştirme Planı Hazırlık Toplantısı'nın 46'ncısı Nallıhan'da yapıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Türkiye'de doğal güzelliklerin ve florasıyla eşi benzeri bulunmayan alanların korunması ve özelliğini yitirmemesi için yapılan çalışmaları her zaman desteklediklerini söyledi.

Ülkenin coğrafi bakımdan Avrupa'nın, Asya'nın ve Orta Doğu'nun kesiştiği bir coğrafyada bulunduğunu, Sarıçalı Dağı Milli Parkı'nın bu iklim kuşaklarını barındıran tek bölge olduğunu ifade eden Ceylan, şunları kaydetti:

"Sarıçalı Dağı Milli Parkı'nda 600 civarında 700-800 yıllık karaçam, kasnak meşesi ve ardıç anıt ağaç bulunuyor. Ülkemizde en çok anıt ağcın bulunduğu tek bölgedir ve Anıt Ağaç Müzesi olarak tanıtılması son derece önemli. Burası ülkemizin gece karanlığının en yoğun görüldüğü ve yıldızların en net görüldüğü yerlerden biri. Bu özelliğini ön plana çıkarılarak yıldız gözlem yeri kurulması için çalışmalar yapılması önemlidir."

Sarıçalı Dağı Mili Parkı florasının 936 bitki türüne ev sahipliği yaptığını belirten Ceylan, 139 bitki türünün endemik olduğunu ve yeni çalışmalarla daha fazla endemik bitki türüne rastlanabileceğine dikkati çekti.

Sarıçalı Dağı Milli Parkı ile ilgili sunum gerçekleştirilen toplantı, yapılması gerekenler ve katılımcıların önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Toplantıya, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Musa Kaya, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.