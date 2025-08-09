Sarıcaeli'nde Yangında Zarar Gören Alanlar Dronla Görüntülendi

Sarıcaeli'nde Yangında Zarar Gören Alanlar Dronla Görüntülendi
Çanakkale'nin Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda meydana gelen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında zarar gören alanlar havadan çekilen dron görüntüleriyle belgelendi.

SARICAELİ'DE ZARAR GÖREN ALANLAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda, dün çıkan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında zarar gören alanlar dronla havadan görüntülendi. Öte yandan, yangında Karasal-Sayısal Radyo ve Televizyon Verici Kulesi de zarar gördü.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
