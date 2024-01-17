Sarı Nehir Ulusal Sulak Alan Parkı'nın Güzelliği

Sarı Nehir'in çeşitli görüntüleri

Çin'in iç kesimindeki Zhengzhou'daki Sarı Nehir Ulusal Sulak Alan Parkı'nın güzelliğini gözler önüne seren her bir karesi, resim sergisinde yer alacak kadar büyüleyici. Zengin biyoçeşitlilikten göçmen kuşlara kadar bu parktaki her şey tam olarak mükemmel bir doğallığı yansıtıyor.

Parkın kıyılarında yüksekte süzülen göçmen kuş sürüleri görülüyor. Parkın iyi korunan ekolojisi ve zengin biyoçeşitliliği sayesinde daha fazla kuş, kışlamak için burayı tercih etmeye başladı.

Tüm manzarayı canlı bir kızıllıkla kaplayan kış güneşi, kumda dev tablolar oluşturuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhengzhou'dan bildiriyor. (XHTV)