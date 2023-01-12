Sarı Nehir Rezervuarı, Beijing'deki Büyük Nehre Su İkmali Yapıyor

TAİYUAN, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Sarı Nehir üzerinde bir rezervuar olan Wanjiazhai, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesindeki ekolojik restorasyonu desteklemek için 2022'de Çin'in kuzeyindeki Yongding Nehri'ne su ikmali yapmaya devam etti.

Çin'in başkenti Beijing'deki Beijing Bahçe Expo Park'tan geçen Yongding Nehri'nde oynaşan kuşlar, 21 Ocak 2021. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)

TAİYUAN, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Sarı Nehir üzerinde bir rezervuar olan Wanjiazhai, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesindeki ekolojik restorasyonu desteklemek için 2022'de Çin'in kuzeyindeki Yongding Nehri'ne su ikmali yapmaya devam etti.

Yongding nehri havzası, Çin başkenti ve çevresindeki en önemli su koruma alanlarından biri, ayrıca ekolojik bir bariyer ve koridor görevi görüyor.

Wanjiazhai'den Yongding Nehri'ne 2022'de, biri ilkbahar diğeri sonbaharda olmak üzere iki kez toplam 239 milyon metreküp su yönlendirildi. İkmal yapılan suyun miktarı 2017'den 2022'ye kadar 1,1 milyar metreküpü aştı.

Yongding Nehri'nin Beijing kısmı, 170 kilometre uzunluğunda ve 3.200 kilometrekarelik havza alanına sahip. Beijing belediyesi yönetimi, 2020 yılında nehre ilişkin kapsamlı ekolojik restorasyon projesini başlatarak bu çerçevede 91 kilometre uzunluğundaki nehir yatağını, sulak alanın yaklaşık 85,3 hektarını ve nehir boyunca 25 kilometre uzunluğundaki kıyı yamacını iyileştirdi.