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Sarı Nehir'de Soğuk Hava Buz Yığılmasına Neden Oldu

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Sarı Nehir'de Soğuk Hava Buz Yığılmasına Neden Oldu

JİNAN, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da son zamanlarda güçlü bir soğuk hava dalgası nedeniyle Sarı Nehir üzerinde buz yığılması görülüyor.

Sarı Nehir'de Soğuk Hava Buz Yığılmasına Neden OlduHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da bulunan Sarı Nehir üzerindeki buz yığılması görülüyor, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhu Zheng/Xinhua)

JİNAN, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da son zamanlarda güçlü bir soğuk hava dalgası nedeniyle Sarı Nehir üzerinde buz yığılması görülüyor.

Sarı Nehir'de Soğuk Hava Buz Yığılmasına Neden OlduHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da bulunan Sarı Nehir üzerindeki buz yığılması görülüyor, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhu Zheng/Xinhua)

Sarı Nehir'de Soğuk Hava Buz Yığılmasına Neden OlduHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da bulunan Sarı Nehir üzerindeki buz yığılması görülüyor, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhu Zheng/Xinhua)

Sarı Nehir'de Soğuk Hava Buz Yığılmasına Neden OlduHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da bulunan Sarı Nehir üzerindeki buz yığılması görülüyor, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhu Zheng/Xinhua)

Sarı Nehir'de Soğuk Hava Buz Yığılmasına Neden OlduHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da bulunan Sarı Nehir üzerindeki buz yığılması görülüyor, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhu Zheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shandong Güncel Haberler

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