Sarı Nehir'de Soğuk Hava Buz Yığılmasına Neden Oldu

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da bulunan Sarı Nehir üzerindeki buz yığılması görülüyor, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhu Zheng/Xinhua)
JİNAN, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da son zamanlarda güçlü bir soğuk hava dalgası nedeniyle Sarı Nehir üzerinde buz yığılması görülüyor.
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da bulunan Sarı Nehir üzerindeki buz yığılması görülüyor, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhu Zheng/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da bulunan Sarı Nehir üzerindeki buz yığılması görülüyor, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhu Zheng/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da bulunan Sarı Nehir üzerindeki buz yığılması görülüyor, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhu Zheng/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da bulunan Sarı Nehir üzerindeki buz yığılması görülüyor, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhu Zheng/Xinhua)