'Sarı Melekler' isimlerini öğrenmekten uzak durdukları hastaları, 25 yıldır yalnız bırakmıyor

ANTALYA'da 25 yıl önce hastalara moral ve motivasyon hedefiyle bir araya gelen 'Sarı Melekler', duygusal bağ kurmamak için isimlerini öğrenmekten uzak durdukları sayısız kişiye destek veriyor. Sarı Melekler, hastaların her türlü ihtiyacını kurdukları ikili bağlantılar ve hayırseverlerin desteğiyle karşılıyor.

Antalya'da yaşayan Önay Köroğlu (69), 25 yıl önce bir hastane ziyaretinde tedavi gören hastaların moral ve motivasyonlarının düşük olduğunu fark edince onlarla ilgilenmek istedi. Hastane yönetimiyle iletişime geçerek gerekli izinleri alan Köroğlu, düzenli olarak hastaları ziyaret etti. Kısa süre sonra yakın arkadaşları da Köroğlu'na destek için hasta ziyaretlerine başladı. Öney Köroğlu, tıpkı sağlık çalışanları gibi sabah erken saatlerde gelip akşama kadar kimi zaman ameliyata girecek, kimi zaman da servise yeni çıkarılan hastalarla sohbet edip, moral vermeye çalıştı.

Kurban Bayramı'nda da hastaları yalnız bırakmayacak Sarı Melekler, çocuklara hediyeler almak ve kendilerine destek vermek isteyen STK'lar ile hayırseverlere de kapılarının açık olduğunu ifade etti.