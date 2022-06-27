Sarhoş müteahhit, tüm şehrin kişisel verisini kaybetti!

Kişisel veriler hayati önem demektir, özellikle de ticari olduklarında. Bir Japon müteahhit, içkiyi fazla kaçırınca hiçbir müşteriye açıklayamayacağı bir hata yaptı. Tüm şehirdeki vatandaşların verilerini tek bir USB bellekte tutan müteahhit, sarhoş olunca eşyalarına hakim olamadı ve koca şehirdeki insanların verileri USB bellek ile birlikte kayboldu. Japonya'da yaşanan enteresan olay, yüz binlerce vatandaşta paniğe neden oldu.

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Sarhoş müteahhit, şehir çapında veri skandalı yarattı

Japonya'nın 465 bin nüfuslu Amagasaki kentinde çalışan bir müteahhit, tüm şehirdeki insanların verilerini flash belleğinde tutuyordu. Bir gece sarhoş olduktan sonra kendini mekanın yakınındaki bir sokakta bulan Japon müteahhit, flash belleğin çantasında olmadığını çok geçmeden anladı. Olayın şokunu atlatmanın ardından polise giden müteahhit, tüm şehrin verilerini kaybettiğini polise ifade etti.

Müteahhitin USB belleğindeki veri başka yetkililerde bulunsa da sorun bu verilerin kaybolması değil. Asıl sorun, bu bellekte şehirdeki tüm insanların kişisel verilerinin olması. İsim, doğum tarihi, yerleşme tarihi, cinsiyet ve adres bilgilerinin olduğu bu belleğin şehirde bir yerde kaybolması büyük bir gizlilik sorunu teşkil ediyor. Ayrıca vatandaşların 360 bin civarının vergi bilgileri de bu bellekte bulunuyordu.

Olayın en trajik kısmı ise müteahhit, bu verileri belediye dışında işleyebilmek için gerekli yetkiye sahipmiş. Bu da USB belleği bulan birisinin, tüm şehirdeki vatandaşların bilgilerine erişebileceği anlamına geliyor. Neyse ki bellekte bir şifreleme sistemi varmış, ancak haberi alan vatandaşlar bu sisteme güvenip hiçbir şey olmamış gibi yapmak istemedi.

Kısa sürede şehirdeki hatlara 30.000 civarı sahte arama geldiği rapor edildi ve polisler tüm vatandaşları sahte aramalara ve şantajlara karşı bilgilendirmek için harekete geçti. Bir çalışanın sarhoş olmasıyla tüm bu olayların gelişmesi arasında sadece günler var. Müteahhit ve şehrin belediye başkanı özür metni yayınlamış olsa da şu an bunlar yeterli görünmüyor.

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