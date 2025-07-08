Sardinya Adası'nda Yangın: Evler Tahliye Edildi

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İtalya'nın Sardinya Adası'nın Maddalena beldesinde makilik alanda çıkan yangın nedeniyle bazı evler tahliye edildi. Yangına havadan ve karadan müdahaleler yapıldı.

İtalya'nın Sardinya Adası'nın kuzeyindeki Maddalena beldesinde makilik alanda çıkan yangın nedeniyle bazı evlerin tahliye edildiği bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, sabah Maddalena'da yerleşim yerine yakın noktada makilik alanda yangın çıktı.

Yangına karadan, ayrıca 1 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağıyla havadan müdahale edilirken, alevlerin yaklaştığı evlerdeki 20 kişi tahliye edildi.

Yangın çıkan yerdeki bazı kişilerin tahliyesi de İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı devriye botlarıyla denizden yapıldı.

Maddalena Belediye Başkanı Fabio Lai, ANSA ajansına yaptığı açıklamada, "Şans eseri hiç yaralı yok, belki bazı evlerde maddi hasar oluşmuş olabilir." dedi.

Lai, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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