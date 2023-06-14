Saraydüzü'nde 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına destek verenlere plaket verildi

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde depremzedeler için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına destek verenlere plaket verildi.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde depremzedeler için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına destek verenlere plaket verildi.

Kaymakam Tugay Kalkanlı, ilçede kampanyaya destek olan vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerinde, hayırsever vatandaşlara, evlerinin kapılarını depremzedelere açarak kampanyaya verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Kalkanlı, kendilerine plaket sundu.

Kalkanlı, ilçede konaklamaya devam eden depremzedeleri de ziyaret ederek, taleplerini dinledi.