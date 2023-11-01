SARAYBURNU LİMANI'NA DEMİRLEYEN TCG ANADOLU GEMİSİ ZİYARETE AÇILDI

SARAYBURNU Limanı'na demirleyen TCG Anadolu, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ziyarete açıldı. Ziyaretçiler, TCG Anadolu'yu bugün ve yarın 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

Türkiye'nin yerli ve milli gemisi TCG Anadolu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla İstanbul'da ziyarete açıldı. Sarayburnu Limanı'nda bulunan gemi, 1 ve 2 Kasım'da, saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Gemiyi ziyaret edenlerden Mahmut Aydın, "1998'de, Cumhuriyetin 75'inci yılında askerliğimi gemide yapmıştım. 100. yılda da bugün, bambaşka duygu oldu benim için. Benim askerliğimi yaptığım gemi 45 metreydi bu çok daha büyük. Tarifi yok. Cumhuriyet'in 75'inci yılında askerliğimi yaptım, 100'üncü yılda gezince de pekiştirmiş oldum" dedi.