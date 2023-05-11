Saraybosnalı öğrenciler, YEE tarafından düzenlenen Türkçe sınavına girdi

Bosna Hersek Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Saraybosna Kantonu'nda "Tercihim Türkçe" programı kapsamında okullarında dereceye giren öğrenciler için sınav düzenlendi.

Bosna Hersek Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Saraybosna Kantonu'nda "Tercihim Türkçe" programı kapsamında okullarında dereceye giren öğrenciler için sınav düzenlendi.

YEE tarafından başlatılan projeyle başkent Saraybosna'daki okullarda seçmeli Türkçe dersi alan öğrenciler, yazma, okuma, dinleme ve konuşma üzerine Edhem Mulabdic Okulu'nda sınava girdi.

Kendi okullarında Türkçe alanında en iyiler arasında seçilen öğrencilere genel sınavda başarı elde etmeleri halinde tabletin de olduğu hediyeler verilecek.

Saraybosna YEE Yetkilisi Ersin Akbulut, AA muhabirine, 2011'den bu yana seçmeli Türkçe derslerinin verildiğini, 160'tan fazla okulda öğrencilerin bu dersi tercih ettiğini söyledi.

Halihazırda ülke genelinde 7 binden fazla öğrencinin seçmeli Türkçe dersi aldığını dile getiren Akbulut, şunları ifade etti:

"Proje kapsamında sadece dil öğretimi gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda kültür öğretimine yönelik de faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Yıl içerisinde şarkı yarışması, maket yarışması, şiir okuma yarışması ve spor turnuvaları gibi 30'dan fazla faaliyet gerçekleştiriyoruz, bunu da çocukların yoğun ders programı altında ezilmemeleri için organize ediyoruz. Çocuk şenliği organize ediyoruz. Bunlarla birlikte çocukların Türkçe ve Türk kültürüyle biraz daha ilgili olmalarını amaçlıyoruz."

Ortaokul öğrencileri arasında Türkçe yarışması yaptıklarını anlatan Akbulut, Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını kaydetti.

Ersin Akbulut, sınavları uluslararası formatta gerçekleştirdiklerini belirterek, öğrencilerin Türkçe konusunda başarılı olduklarını ifade etti.

"Öğrenciler, Türkçeye ilgi gösteriyor"

Saraybosna Eğitim Enstitüsünün yetkilisi Prof. Dr. Edin Mujkanovic de YEE ile işbirliği içinde çalıştıklarını, yarışmaya katılan öğrenci sayısının her sene arttığını söyledi.

Mujkanovic, öğrencilerin Türkçe öğrenmeye ilgi gösterdiklerini ve YEE ile çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Türkçe dersinin seçmeli verildiği Zahid Barucija Okulunun Müdürü Refik Kurtovic de okulda her yıl projeye ilgi olduğunu dile getirdi.

Kurtovic, proje kapsamında YEE tarafından okullarına malzeme desteği de verildiğini kaydederek, "Okul öğrencilerimiz, çocuk şenliğine katıldı ve orada çok eğlendiler. Öğrenciler, bugün Türkçe konusunda en iyi olmak için yarışıyorlar." dedi.