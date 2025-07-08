Saraybosna'yı Ziyaret Eden Çinli Turist Sayısında Yüzde 28,7'lik Artış

SARAYBOSNA, 8 Temmuz (Xinhua) -- Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı mayıs ayında 11.600'den fazla Çinli turist ziyaret etti. Bu sayı, geçen yıla göre yüzde 28,7'lik artışa işaret ediyor.

Bosna Hersek Ulusal İstatistik Kurumu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre söz konusu dönemde Çinli turistlerin başkentteki gecelik konaklama sayısı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artışla 13.200'ü aştı.

Büyümenin gerçekleştiği 2025 yılı, Çin ve Bosna Hersek arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü. İçinde bulunduğumuz yıl aynı zamanda iki ülke arasında karşılıklı vize muafiyeti politikasının uygulamaya konmasının da 8. yıldönümü olma özelliği taşıyor. 29 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren anlaşma, umuma mahsus pasaport sahiplerinin gittikleri ülkede 180 günlük bir süre içinde 90 güne kadar vizesiz olarak kalabilmelerine olanak sağlıyor.

Çin, nisan ayında Saraybosna'yı ziyaret eden yabancı turistlerin gecelik konaklamalarında en yüksek orana sahip ilk beş ülke arasında yer aldı. İlk beşte yer alan ülkeler arasında Sırbistan, Türkiye ve Hırvatistan bulunuyor.