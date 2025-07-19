Saraybosna'nın İlk Elektrikli Tramvayı Yeniden Faaliyette

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 130 yıllık ilk elektrikli tramvayı yeniden trafiğe çıktı.

Tramvay, Saraybosna'nın en çok kullanılan ulaşım araçlarından birisi olurken, 19. yüzyılın sonlarında ilk kez faaliyete geçirilen nostaljik tramvay da onarım ve bakım işlemlerinin ardından bugün itibarıyla ziyaretçilerini başkentte gezdirmeye başladı.

Ulusal medyaya göre, Saraybosna Kantonu Ulaşım Bakanı Adnan Seta, basına yaptığı açıklamada, tramvayın Saraybosna'nın simgelerinden birisi olduğunu belirterek, nostaljik tramvayı deneyimleyecek herkesin memnun kalacağına inandığını belirtti.

Trafiğe çıkan tramvay Saraybosna'ya ilk elektriğin geldiği 1895'te kullanılan ilk elektrikli tramvayın olma özelliği taşıyor

"Tram 1895" ismini alan nostaljik tramvayın hafta içi sabah ve akşam, hafta sonu ise tüm gün Başçarşı-Tren İstasyonu güzergahında faaliyet göstereceği kaydedildi.