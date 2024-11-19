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Saraybosna Hava Kirliliğinde Zirveye Yerleşti

Saraybosna Hava Kirliliğinde Zirveye Yerleşti
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Bosna Hersek'te hava kirliliği artış gösterirken, başkent Saraybosna, IQAir verilerine göre dünya genelinde en yüksek hava kirliliğine sahip şehirler arasında ikinci sırada yer aldı. Eski model araçların ve düşük kalorili yakıtların yaygın olması kirliliği artırıyor.

Bosna Hersek'teki birçok kentte hava kirliliğinin artması nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Hava kalitesi teknoloji şirketi IQAir verilerine göre, hava kirliliğinin 198 olarak ölçüldüğü başkent Saraybosna, "dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu kentler" arasında ilk sıralarda yer aldı.

Balkanlar'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen şehri Saraybosna'da kış aylarında alışılan bir durum haline gelen hava kirliliği, uzmanlara göre, kentteki eski model otomobil, kamyonet ve ticari araçların egzoz gazlarının yanı sıra ısınmada kullanılan düşük kalorili yakıtlardan da kaynaklanıyor.

Bosna Hersek Federasyonu Hidrometeoroloji Kurumu, Saraybosna'nın yanı sıra Travnik, Visoko ve Zenica şehirlerinde de havanın kirli olduğu uyarısını yaptı.

Diğer yandan hava kirliliği ölçümlerinde, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ilk, Saraybosna ikinci, Sırbistan'ın başkenti Belgrad üçüncü, Pakistan'ın Lahor şehri dördüncü, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp de beşinci sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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