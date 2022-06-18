Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1)

AA - Muhammet Tarhan - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in bölgesel istikrar bakımından kilit konumda olduğunu belirterek, "Dolayısıyla burada, Bosna Hersek'te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in bölgesel istikrar bakımından kilit konumda olduğunu belirterek, "Dolayısıyla burada, Bosna Hersek'te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz. Herkesin bu konuda sorumlu davranması lazım." dedi.

Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile yüz yüze ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Beş Balkan ülkesini kapsayan ziyaretlerinin bölgesel istikrara verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bosna Hersek de bölgesel istikrar bakımından da kilit konumdadır. Dolayısıyla burada Bosna Hersek'te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz. Herkesin bu konuda sorumlu davranması lazım." dedi.

Çavuşoğlu, uygun zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-Bosna Hersek- Sırbistan üçlü zirvesini gerçekleştirme arzusunda olduğunu belirterek, "Belgrad'daki temaslarımızda, Sırbistan makamlarının da sayın (Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar) Vucic'in de bu zirveye hazır olduklarını gördük." ifadesini kullandı.

Hırvatistan tarafının da bakanlar düzeyinde üçlü toplantıya olumlu baktığını kaydeden Çavuşoğlu, üçlü dışişleri bakanları düzeyinde en son Antalya'da toplantı yaptıklarını hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bosna Hersek'in egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Uluslararası ilişkilerde karşılıklı güven, samimiyet ve kararlığının önemine işaret eden Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in NATO ve Avrupa Birliği (AB) yönelimlerini desteklediklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, "Bosna Hersek'in istikrarı ve kalkınması için gayretlerimizi kapsayıcı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Bu çabalarımızın tüm bölge ülkelerinin refahına da olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

AA / Muhammet Tarhan - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Sırbistan Güncel Haberler

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