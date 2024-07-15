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Saraybosna'dan Gazze'ye Yardım Etkinliği

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen yardım etkinliğinde toplanan nakdi yardımlar, Gazze'ye gönderilecek. İkinci el yardım pazarında satılan ürünlerin geliriyle elde edilen nakdi yardımlar, Pomozi.ba aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki yardım kuruluşu Pomozi.ba tarafından düzenlenen etkinlikte toplanan nakdi yardımlar, İsrail'in 9 aydır devam eden şiddetli saldırılarına maruz kalan Gazze'ye gönderilecek.

Derneğin başkentteki deposunda düzenlenen ikinci el yardım pazarı, "Filistin hakkında konuşmayı sürdürelim" sloganıyla gerçekleşti.

Birçok ürünün satıldığı ikinci el pazarının kurulduğu yere büyük bir Filistin bayrağı da asılırken, birçok Bosna Hersekli, Gazzelilere yardım için ürün satın aldı.

Çeşitli ev eşyaları, kitaplar, giysiler, ayakkabılar ve diğer ikinci el eşyaların satışından elde edilen nakdi gelirler, Pomozi.ba aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

Dernek yetkililerinden Saliha Roksa, yaptığı açıklamada, düzenledikleri ikinci el pazarının bu ay elde edilecek gelirlerini Gazze halkına adadıklarını söyledi.

Filistin ve Gazze'nin gündemden düşmesini istemediklerini aktaran Roksa, "Gazze halkının yaşadığı sıkıntılar ve acılar hakkında sürekli konuşmanın önemine dikkati çekmek istiyoruz. Vatandaşlarımızı bu güzel etkinliği desteklemeye davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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