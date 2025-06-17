Saraybosna'da Uluslararası Helal Fuarı Açıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da helal sektöründe yatırım ve yeni iş fırsatlarını tanıtmak amacıyla "Uluslararası Saraybosna Helal Fuarı" açıldı.

Başkentteki Skenderija Fuar Merkezi'nde 3 gün boyunca devam edecek fuar kapsamında 20'den fazla katılımcı ülkenin helal sektöründeki firma, yatırımcı ve uzmanları bir araya gelecek.

Bosna Hersek Helal Kalite Belgelendirme Ajansı Direktörü Damir Alihodzic, açılışta yaptığı açıklamada, sadece helal endüstriyi değil helal yaşam tarzını da desteklediklerini belirtti.

Fuara destek sağlayan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) Genel Sekreteri İhsan Övüt de Saraybosna'nın helal endüstrinin tanıtıldığını önemli şehirlerden olduğunu belirterek, helal sektörün en hızlı gelişim gösteren alanlardan biri olduğunu ifade etti.

Filistin'in Saraybosna Büyükelçisi Abdurezaq Namoora da Saraybosna'nın "Avrupa'nın Kudüs'ü" olarak betimlendiğini anımsatarak, Saraybosna'nın da Kudüs gibi doğu ve batının buluşma noktası olduğunu dile getirdi.

Bosna Hersek İslam Birliği işbirliğinde düzenlenen fuar kapsamında helal sektöründe yatırım ve yeni iş fırsatlarını tanıtmak amacıyla çok sayıda toplantının yapılması bekleniyor.