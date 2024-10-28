Üye Girişi
Haberler

Saraybosna'da Türk Sanatçıları Sergisi Açıldı

Saraybosna'da Türk Sanatçıları Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin işbirliğiyle Türk Sanatçıları Sergisi açıldı. Sergide 29 sanatçının 90 eseri sanatseverlerle buluştu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (GESAM) işbirliğinde "Türk Sanatçıları Sergisi" açıldı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin de destek verdiği ve YEE'nin Saraybosna'daki binasında açılan sergide 29 sanatçının 90 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide Bosna Hersek'in doğal, tarihi güzelliklerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de resmedildiği ve farklı tekniklerin kullanıldığı tablolar yer alıyor.

GESAM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nezih Demirtepe, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla sanatçıların eserlerini sergilediklerini söyledi. Sergiyi her yıl bir ülkede yaptıklarını aktaran Demirtepe, eserlerin Bosna Hersek'in tarihi ve doğal güzelliklerini anlattığını belirtti.

GESAM'dan Nurten Aytaç ise farklı bir teknik kullanarak Mostar Köprüsü'nü kumdan ve taştan malzemelerle resmettiğini ifade etti.

Sergi 31 Ekim'e kadar açık olacak.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Kültür Sanat Saraybosna Etkinlik Türkiye Güncel Turizm Kültür Sanat Yaşam

Natanyahu için son yaklaşıyor mu? 'Tarihimizin en büyük felaketine sürükleyen kişi'

"Netanyahu tarihimizin en büyük felaketine sürüklüyor"

 Sonuçlar bir hayli düşündürücü! İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

 Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti

Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti
Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş

Ameliyatı yapan kişi ne doktor ne de hemşireymiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 Ekim metrolar ücretsiz mi? 29 Ekim metrobüs bedava mı? Muslera Galatasaray'dan ayrıldı mı? 29 Ekim kütüphaneler açık mı? 28-29 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? Galatasaray Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kaan Ayhan sakatlandı mı, kaç maç yok? 29 Ekim kargolar çalışıyor mu 2024? (Yurtiçi, MNG, Aras, PTT) Icardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray Beşiktaş)? 29 Ekim Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Karadut final mi yapıyor neden final yapıyor? Karadut bitti mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.