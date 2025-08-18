Saraybosna'da Ressamlar Buluştu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bir araya gelen ressamlar, ülkenin mimari ve doğal güzelliklerinin resimlerini yaptı.

Saraybosna Kantonu Kültür ve Spor Bakanlığı, Saraybosna Kantonu Turizm Birliği ile Merkez Belediyesi'nin organizasyonunda buluşan resim sanatçıları, Radiceva Caddesi'nde atölye kurdu.

Ülkenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla yapılan organizasyona katılan Bosna Hersekli ressamlar, başta Saraybosna olmak üzere şehirlerdeki tarihi yapıların ve doğal güzelliklerin resimlerini yaptı.

Yağlı boya ile çalışan ressamların çalışmasına, şehirdeki vatandaşların ve turistlerin ilgisi yoğun oldu.

Etkinliğe, ülkenin ünlü ressamları Dzeko Hodzic, Dzevdet Nikocevic, Izet Aleckovic, Edin Numankadic, Muhamed Pjevo, Senad Pepic, Rebeka Abdagic, Adis Lukac, Safet Begic, Elma Alic Sobot, Aleksandra Kokotovic, Amir Kurtagic ve Safet Zec katıldı.

Sanatçıların eserleri, Bosna Hersek Edebiyat ve Tiyatro Sanatları Müzesi'nin bahçesinde yarın düzenlenecek sergide ziyarete açılacak.