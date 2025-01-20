Saraybosna'da Netanyahu Protestosu: UCM'nin Kararına Saygı Çağrısı

Polonya'nın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ülkeye gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) kararına rağmen tutuklamama yönündeki tutumu Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da protesto edildi.

Polonya'nın Saraybosna Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup Saraybosnalı, Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine katılmak için ülkeye gelmesi halinde Netahyanu'nun tutuklanması gerektiği mesajını verdi.

Protestoya katılan aktivist Edina Kamenica, UCM'nin tutuklama kararına saygı duyulması gerektiğini ifade ederek, "Sadece Polonya'ya değil tüm ülkelere, insanlığa karşı işlenen suçun cezasız kalmaması gerektiği çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Rudzdija Adzovic de "Yaşanan onca şeyden sonra Netanyahu'ya böyle saygı gösterilmesi utanç verici olur." diye konuştu.

Nihad Kresevljakovic ise Polonya'nın Netanyahu'nun ziyaretine izin vermesi durumunda Avrupa'nın kötü bir örnek oluşturacağını söyledi.

Polonya'nın yaklaşımı

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım 2024'te Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, hükümetten, Netanyahu'nun Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine Gazze'deki savaş suçları nedeniyle tutuklanmadan katılabilmesini sağlamasını istemişti.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Wladyslaw Bartoszewski ise Cumhurbaşkanı Duda'nın çağrısından önce yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Polonya'ya gelmesi halinde, ülkenin UCM'ye karşı yükümlülükleri uyarınca tutuklanacağını söylemişti.

Auschwitz toplama kampında tutulanlar, 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu askerlerince kurtarılmıştı. Auschwitz, yaklaşık 6 milyon insanın toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyor.

Sadece Auschwitz kampında yaklaşık 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.