- Saraybosna'da Müslümanlar bayram sabahı camilere akın etti

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Müslümanlar, bayram namazı için camilere akın etti.

Saraybosna'da sabah bayram namazı için seccadeleri ile camilere giden Müslümanlar, içeride yer bulamayınca namazı cami avlusunda kıldı. Bayram hutbesini okuyan Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazovic, herkesi kültürlerinin gelişimine ve ülkelerinin inşasına katılmaya davet etti. Namaz sonrası cemaat birbirleriyle bayramlaştı.

Bosna Hersek'te Ramazan Bayramı'nın 2. günü "Şehitler Günü" olarak anılıyor.