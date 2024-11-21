Saraybosna'da Kar Yağışı Kenti Beyaza Bürüdü
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, tarihi Başçarşı'yı beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi ve hava sıcaklıkları düştü.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kar yağdı.
Akşam saatlerinde başlayan kar şehri beyaza bürüdü. Özellikle tarihi Başçarşı'da kar görsel bir şölen oluşturdu.
Kent merkezinde yağış dolayısıyla trafikte aksamalar oldu.
Meteoroloji uzmanları, yağışın gece sona ereceğini ancak hava sıcaklıklarının düşeceğini belirtti. Sis oluşumuna karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.
Bosna Hersek Federasyonu Hidrometeoroloji Kurumu da ülkenin doğusunda sabah saatlerinde kar beklendiğini bildirdi.