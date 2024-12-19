Saraybosna'da K9 Köpekleri İçin Yarışma Düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da arama kurtarma çalışmalarında kilit rol oynayan K9 köpekleri için yarışma düzenlendi.

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Bosna Hersek Misyonu tarafından düzenlenen yarışa katılan 15 K9 timi narkotik, silah ve patlayıcı tespiti alanlarında rakiplerini geçmeye çalıştı.

AGİT Bosna Hersek Misyon Şefi Brian Aggeler, yarışmanın AGİT'in Bosna Hersek'in K9 ekiplerine verdiği desteği simgelediğini belirtti.

Bosna Hersek Mayın Tespiti Köpekleri Eğitim Merkezi Müdürü Nermin Hadzimujagic de AGİT ile son 2 yıldır K9 köpekleri ve eğitmenlerinin kapasite artırımı için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Hadzimujagic, K9 köpeklerinin Bosna Hersek'in güvenliği için önemli rol oynadığını söyledi.

Yarışma kapsamında K9 köpeklerinin arama çalışmaları renkli görüntüler oluşturdu.