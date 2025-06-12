Saraybosna'da İsrail Saldırılarına Protesto

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara karşı protesto düzenledi. Başçarşı'da toplanan göstericiler, Filistin bayraklarıyla yürüyerek 'Soykırımı durdurun' ve 'Filistin'e özgürlük' sloganları attı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar, yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

Saraybosna'da bulunan Başçarşı'daki sebil çeşmesi önünde toplanan Boşnaklar ve onlara destek veren şehirdeki turistler, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Filistin bayraklarıyla Başçarşı'dan başlayarak Ferhadiye Caddesi istikametinde yürüyen göstericiler, "Soykırımı durdurun", "Filistin'e özgürlük", "Netanyahu yargılanacaksın" ve "İsrail terörizmi durdurulsun" sloganları attı.

İsrail'in katlettiği bebekleri ve çocukları temsilen maketler taşıyan protestocular, İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" isimli gemidekilere de destek verdi.

Yürüyüş boyunca "Gerçeği yakamazsınız" yazılı büyük bir pankart taşıyan göstericiler, İsrail'e destek veren Amerika ve diğer ülkelere de tepki gösterdi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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