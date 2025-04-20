Saraybosna'da İsrail Saldırılarına Protesto

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti.

Bosna Hersekliler, Saraybosna'da bulunan Başçarşı'daki sebil çeşmesi önünde toplandı.

Filistin bayraklarıyla Başçarşı'dan başlayarak Ferhadiye Caddesi istikametine doğru yürüyen göstericiler, "Soykırımı durdurun" ve " Filistin'e özgürlük" yazılı pankartların yanı sıra İsrail'in katlettiği Filistinli gazetecilerin fotoğraflarını taşıdı.

"İsrail terörizmi durdurulsun", "Terörist Netanyahu" sloganları atan göstericiler, İsrail'e destek veren ABD ve diğer ülkelere de tepki gösterdi.

Şehirdeki turistlerin de destek verdiği yürüyüş boyunca onlarca kişi tarafından büyük bir Filistin bayrağı taşındı.

Protesto kapsamında Gazze halkına gönderilmek üzere nakdi yardım da toplandı.