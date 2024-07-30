Üye Girişi
Haberler

Saraybosna'da Gönülden Nağmeler Konseri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), 'Gönülden Nağmeler' konseri düzenlendi. Konserde Türkçe ve Boşnakça eserler çalındı ve Türk halk müziği de icra edildi. Etkinliğe Türkçe kurslarına devam eden öğrenciler ve davetliler katıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Gönülden Nağmeler" konseri düzenlendi.

YEE'nin başkentteki kültür merkezinde düzenlenen etkinlikte, Müberra Aslan ud, Medina Poljic ney ve kanun, Amina Selimovic ise ney ve bendir ile Türkçe ve Boşnakça eserleri çaldı.

Türk halk müziğinden de eserleri icra eden sanatçıların performansları, salondakiler tarafından beğeniyle takip edildi.

Etkinliğe YEE'nin Türkçe kurslarına devam eden öğrencilerin yanı sıra birçok davetli katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Saraybosna Kültür Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

İsrail'in Beyrut'u vurması sonrası ABD'den dikkat çeken 'savaş' açıklaması

İsrail'in Beyrut'u vurması sonrası ABD'den dikkat çeken "savaş" açıklaması

 İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

 Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Bakmadan Geçme

Meclis tatile mi girdi, Meclis tatili ne zaman bitiyor 2024? 31 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Bağcılar, Bahçelievler, Ataşehir elektrik kesintisi! 31 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara Sincan, Çubuk, Beypazarı elektrik kesintisi! 31 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 31 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 31 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 31 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 31 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 31 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 31 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 31 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 31 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Türkiye olimpiyatlarda kaç altın, gümüş ve bronz madalya aldı? Türkiye'nin madalya sayısı! Olimpiyat madalyası altın mı, değeri ne kadar? Yaylagül Yamazanova kimdir? Azerbaycanlı Yaylagül Yamazanova elendi mi? Fred'in sakatlık durumu nedir? Fred ne sakatlığı yaşadı, ne oldu? MasterChef 16. yarışmacı kim oldu? 30 Temmuz ana kadroya kim girdi?
Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title