Saraybosna'da Gönülden Nağmeler Konseri

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Gönülden Nağmeler" konseri düzenlendi.

YEE'nin başkentteki kültür merkezinde düzenlenen etkinlikte, Müberra Aslan ud, Medina Poljic ney ve kanun, Amina Selimovic ise ney ve bendir ile Türkçe ve Boşnakça eserleri çaldı.

Türk halk müziğinden de eserleri icra eden sanatçıların performansları, salondakiler tarafından beğeniyle takip edildi.

Etkinliğe YEE'nin Türkçe kurslarına devam eden öğrencilerin yanı sıra birçok davetli katıldı.