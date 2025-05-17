Saraybosna'da Gazzeliler İçin Kermes Düzenlendi

Saraybosna'da Gazzeliler İçin Kermes Düzenlendi
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türkler, İsrail'in saldırılarından etkilenen Gazzelilere destek olmak amacıyla kermes düzenledi. Kermeste Gazze ve Kudüs temalı ürünler ile Türk mutfağından lezzetler sunuldu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşayan Türkler, İsrail'in saldırılarına uğrayan Gazzeliler için kermes düzenledi.

Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesi karşısında kurulan kermes alanında, Gazze ve Kudüs'ü anlatan figürler, bileklikler ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Kermeste ayrıca Türk gönüllüler tarafından hazırlanan yemekler de sunuldu. Bosna Herseklilerin yanı sıra şehirdeki turistler de kermese ilgi gösterdi.

Etkinlikte İsrail'e destek veren firmaların ürünlerini boykot edenlere yönelik alternatif olarak üretilen "Gazze Kola" da satıldı.

Etkinliğin koordinatörü Mustafa Caner Bayındır, yaptığı açıklamada, kermese gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Bayındır, kermesten elde edilecek gelirin tamamının Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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