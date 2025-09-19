Saraybosna'da Gazzeli Çocuklar İçin Barış Etkinliği

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İsrail'in saldırılarında öldürülen Gazzeli çocuklar için beyaz güvercin uçuruldu.

Dünya Barış Günü kapsamında Saraybosna Belediyesi ve Filistin'in Saraybosna Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinliğe, Bosna Hersekli çocuklar da katıldı.

1992-1995 yıllarında Sırpların saldırıları sonucu öldürülen Boşnak çocuklar için yapılan Öldürülen Çocuklar Anıtı'na çiçek bırakan çocuklar, daha sonra beyaz güvercinleri gökyüzüne bıraktı.

Filistin'in Saraybosna Büyükelçisi Rezeq Namoura, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Filistin halkına, özellikle de Gazze'dekilere selam gönderdiklerini ifade etti.

Saraybosnalıların 1992-1995 yıllarında kuşatma altında kaldığını ve Gazzelileri anlayabildiğini aktaran Namoura, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki Bosna Hersek de aynı şeyi yaşadı ve çok sayıda çocuk hayatını kaybetti. Gazze'de durum daha da zor, on binlerce çocuk yaşamını yitirdi. Filistin kimin yanında olduğunu, kimin dayanışma gösterdiğini asla unutmayacak. Halkımız, şu an en büyük kurbanlarının çocuklar ve kadınlar olduğu bir soykırım yaşıyor. Düşman gücünü silahsız siviller, çocuklar, kadınlar üzerinde gösteriyor."

Saraybosna Belediye Başkanı Samir Avdic ise başkentten evrensel bir barış mesajı gönderdiklerini söyledi.

Gazze'de yaşananların insanlığa bir faydası olmadığını herkesin görmesi gerektiğini dile getiren Avdic, "Bu anıttan, dünyaya Filistin Büyükelçisi ile birlikte Saraybosna'da öldürülen çocukların anısına barış mesajı gönderebiliriz." dedi.