Saraybosna'da Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Gösteriye katılanlar, başkent Saraybosna'daki tarihi Başçarşı Meydanı'nda toplandı. Burada Filistin bayrakları açan göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Ellerinde Gazze'de öldürülen çocukları temsilen bebek maketi taşıyan protestocular, "özgür Filistin", "özgür Gazze", "soykırımı durdurun" sloganları attı ve Gazze'de acil ateşkes talebinde bulundu.

Göstericiler, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını da protesto etti.

Organizatörlerden Safija Tadefi, yaptığı açıklamada, yedinci kez yürüyüş düzenlediklerini, Gazze'deki soykırımın durdurulmasını istediklerini söyledi.

Amer el Mordeha da dünyaya Saraybosna'dan bir mesaj vermek ve Gazze'ye yapılan saldırılara dikkati çekmek istediklerini aktardı.

Mordeha, Filistin halkının 75 yıldır acı çektiğini, son bir yıldır yaşananlara karşı insanların harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Başçarşı'dan Ferhadiye Caddesi boyunca yürüyen göstericilere, şehirdeki turistler de destek verdi.