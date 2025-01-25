Saraybosna'da Gazze için Dayanışma Etkinliği

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Filistin halkıyla dayanışma etkinliğinde, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes kutlandı.

Saraybosna'da bulunan Başçarşı'daki sebil önünde toplanan grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Gruptakiler, "bugün ateşkes, yarın özgürlük" sloganıyla düzenledikleri etkinlikte, Filistin bayrakları da taşıdı.

Gazze'de İsrail'in saldırılarında ölenler için duaların da edildiği etkinlikte, şiirler ve şarkılar okundu.

Ateşkesin kutlandığı etkinliği organize edenler hazırladıkları yiyecekleri ve tatlıları ikram ederken, Filistin bayrağı baskılı hediyelikleri de turistlere ve alanda bulunanlara dağıttı.