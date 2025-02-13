İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama

CHP'li belediyelere terör operasyonunda çok sayıda tutuklama
Acil müdahale esnasında fiyat pazarlığı yapan hastanenin biriminin faaliyetleri durduruldu

Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu

Sahadan çekilen Adana Demirspor'a ağır fatura!
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saraybosna'da Flüt ve Koto Konseri Düzenlendi

Saraybosna'da Flüt ve Koto Konseri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Saraybosna'da düzenlenen konserde, Türk flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları ve Japon koto virtüözü Atsuko Suetomi performans sergiledi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından flüt ve koto konseri düzenlendi.

YEE'nin ev sahipliğinde Saraybosna Orduevi Konser Salonu'nda organize edilen konserde, Türk flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları ve Japon koto virtüözü Atsuko Suetomi sahne aldı.

Bayramoğulları ve Atsuko, Türk ve Japon müzik eserlerini icra etti. Sanatçıların performansı dinleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi.

Sanatçıları, Bosna Hersekli müzikseverlerin yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri dinledi.

Bayramoğulları ve Atsuko, Mostar şehrinde de konser verecek.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
img

İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
img

Kuzey Kore'de sıradan bir gün
img

Kalçasındaki dövmeyi gösteren Hadise sosyal medyayı salladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup

Herkes çağrı yapmasını beklerken, Öcalan Bayık'a mektup gönderdi
Fenerbahçe, Anderlecht'i sahasında 3-0 yendi

Kanarya'dan Kadıköy'de gövde gösterisi
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu
Eylem Tok'un avukatından 'İade durdurulsun' çağrısı

Eylem Tok'un avukatından skandal çağrı! Çamur atmaya başladılar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.