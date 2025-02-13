Saraybosna'da Flüt ve Koto Konseri Düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından flüt ve koto konseri düzenlendi.

YEE'nin ev sahipliğinde Saraybosna Orduevi Konser Salonu'nda organize edilen konserde, Türk flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları ve Japon koto virtüözü Atsuko Suetomi sahne aldı.

Bayramoğulları ve Atsuko, Türk ve Japon müzik eserlerini icra etti. Sanatçıların performansı dinleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi.

Sanatçıları, Bosna Hersekli müzikseverlerin yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri dinledi.

Bayramoğulları ve Atsuko, Mostar şehrinde de konser verecek.