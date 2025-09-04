Saraybosna'da Filistin için Kağıttan Gemiler Bırakıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Miljacka Nehri'ne, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) ile dayanışma için kağıttan gemiler bırakıldı.

Ellerinde Filistin bayraklarıyla Miljacka Nehri'nin Bentbaşı mevkisinde toplanan onlarca kişi, yaptıkları kağıttan gemileri suya bıraktı.

"Özgür Filistin" sloganları atan gruptakiler, kağıttan gemilerine de "ablukayı kaldırın" yazıları yazdı.

"Soykırımı durdurun" pankartları da taşıyan gruba, şehirdeki turistler de destek verdi.

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı.

Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.