Saraybosna'da birçok okulda bomba ihbarı yapılması üzerine eğitime ara verildi - Haberler

Saraybosna Kantonu İçişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki birçok okulda bomba ihbarı yapıldığını ve eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu.

Bakanlık sözcüsü Mirza Hadziabdic, "Sabah saatlerinde Saraybosna'da birçok okulda bomba olduğuna dair ihbar aldık. Emniyet mensupları okullarda gerekli önemleri aldı. Okullara elektronik posta ile iletilen bomba ihbarları üzerine Saraybosna'daki tüm okullarda eğitime ara verildi." diye konuştu.

Hadziabdic, Saraybosna Kantonu Savcılığının durum hakkında bilgilendirildiğini ve detaylara ilişkin açıklamanın incelemelerin ardından yapılacağını kaydetti.

Sabah saatlerinde yapılan ihbar sonrası tüm velilere bilgilendirme mesajı gönderildiği, okula gelen öğrencilerin ise evlerine yollandığı belirtildi.