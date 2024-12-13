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Saraybosna'da Anadolu'dan Esintiler Caz Konseri Düzenlendi

Saraybosna'da Anadolu'dan Esintiler Caz Konseri Düzenlendi
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Yunus Emre Enstitüsü tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirilen 'Anadolu'dan Esintiler' konserinde Türk caz müziği, Anıl Şallıel ve Mareechi Asu ile müzikseverlerle buluştu. Etkinlik, YEE'nin 15. yılı dolayısıyla düzenlendi ve büyük ilgi gördü.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konseri düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Saraybosna Orduevi Konser Salonu'nda düzenlenen konserde Anıl Şallıel ve Mareechi Asu sahne aldı.

Yurt dışında ilk açılan merkez olan Bosna Hersek YEE'nin 15'inci yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen konserde, Anadolu'nun büyüleyici ezgileri cazın eşsiz dokusuyla müzikseverlerle buluştu.

YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman, yaptığı açıklamada, 15 yıl boyunca binlerce etkinlik yaptıklarını ve on binlerce öğrenciye ulaşarak, insanların gönüllerine girmeye çalıştıklarını söyledi.

Bosna Herseklileri farklı bir müzikle buluşturduklarını belirten Yaman, "YEE'nin Bosna Hersek'teki ve tüm dünyadaki çalışmaları artarak devam edecek. Türkiye ile bulunduğumuz ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz." dedi.

Yaman, konsere büyük bir ilgi olduğunu, koltukların tamamen dolduğunu ve insanların ayakta konser dinlediğini söyledi.

Konsere, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Bosna Hersekli yetkililer ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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