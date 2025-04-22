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Saraybosna'da 543 Tır ile Protesto: Taşımacılık Sektöründe Değişim Talebi

Saraybosna'da 543 Tır ile Protesto: Taşımacılık Sektöründe Değişim Talebi
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 543 tır, 'Yeter artık' sloganıyla, karayolu taşımacılığı sektöründe değişiklik talep eden bir protesto konvoyu oluşturdu. Gösteride, AB'nin 90/180 kuralına yönelik hayal kırıklığı dile getirildi ve talepler sıralandı.

SARAYBOSNA, 22 Nisan (Xinhua) -- Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 543 tır, protesto konvoyu oluşturarak ülkenin karayolu taşımacılığı sektörüne ilişkin politikalarda değişiklik talep etti.

Pazartesi günü Bosna Hersek Lojistik Birliği tarafından "Yeter artık" sloganıyla düzenlenen gösteride AB'nin, sürücülerin Schengen Bölgesi'nde toplam kalma süresini transit geçişler de dahil olmak üzere her 180 günde 90 günle sınırlayan 90/180 kuralından dolayı sektörün duyduğu hayal kırıklığı dile getirildi.

Konvoyun geçidi, şehrin ana caddelerinden geçerek Bosna Hersek Meydanı'nda sembolik bir dönüşle sona erdi. Organizatörler, eylemin 14 aydır yanıtsız kalan çağrılar nedeniyle oluşan yaygın hoşnutsuzluğu yansıttığını söyledi.

Çatısı altında 610 nakliye şirketi bulunan birliğin genel koordinatörü Velibor Peulic, 90/180 kuralı için iki yıllık bir moratoryum, akaryakıt tüketim vergisi iadesi, dijitalleşme yoluyla sınırda bekleme sürelerinin azaltılması ve nakliye maliyetlerinin düşürülmesine yönelik taleplerini dile getirdi.

Peulic, yetkililerin aylarca sessiz kalmasının ardından temel taleplerini görüşmek üzere ülkenin İletişim ve Ulaştırma Bakanı ile ilk resmi toplantıyı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Peulic, yetkililerin cuma gününe kadar harekete geçmemesi halinde başka eylemler düzenleyecekleri uyarısında bulundu.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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