Saray Müzesi'nin Qing Hanedanlığı Bahar Şenliği Koleksiyonları Makao'da Sergileniyor
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MAKAO, 17 Aralık (Xinhua) -- Makao Özel İdari Bölgesi'nde (SAR) Cuma günü Beijing'deki Saray Müzesi koleksiyonlarına ait Qing kraliyet ailesinin Bahar Şenliği gelenekleri ve törenleriyle ilgili eserlerden oluşan bir sergi açıldı.
MAKAO, 17 Aralık (Xinhua) -- Makao Özel İdari Bölgesi'nde (SAR) Cuma günü Beijing'deki Saray Müzesi koleksiyonlarına ait Qing kraliyet ailesinin Bahar Şenliği gelenekleri ve törenleriyle ilgili eserlerden oluşan bir sergi açıldı.
"Uğurlu Başlangıç: Yasak Şehir'de Bahar Şenliği Gelenekleri" adlı sergide ibadet, aile birleşimi ve çay ziyafetinin yanı sıra buz pateni oyunları, havai fişek gösterileri ve Çin operaları gibi eğlence aktivitelerinin içinde yer aldığı geleneksel Bahar Şenliği ritüellerini sergilemek için 100'den fazla değerli mutfak eşyası, tablo, giysi ve müzik aleti yer alıyor.
Makao SAR hükümetinin Kültürel İşler Bürosu Müdürü Leong Wai Man, ziyaretçilerin geleneksel Çin kültürü hakkındaki bilgilerini ve anlayışlarını derinleştirmelerini umduğunu söyledi.
Saray Müzesi Müdür Yardımcısı Zhao Guoying ise, eserlerin çoğunun Makao'da ilk kez halka sergilendiğini belirtti.
Sergi 5 Mart'a kadar sürecek.