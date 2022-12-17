Saray Müzesi'nin Qing Hanedanlığı Bahar Şenliği Koleksiyonları Makao'da Sergileniyor

MAKAO, 17 Aralık (Xinhua) -- Makao Özel İdari Bölgesi'nde (SAR) Cuma günü Beijing'deki Saray Müzesi koleksiyonlarına ait Qing kraliyet ailesinin Bahar Şenliği gelenekleri ve törenleriyle ilgili eserlerden oluşan bir sergi açıldı.

Çin'in güneyinde yer alan Makao'da düzenlenen "Uğurlu Başlangıç: Yasak Şehirdeki Bahar Şenliği Gelenekleri" adlı sergideki eserleri inceleyen bir ziyaretçi, 16 Aralık 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

MAKAO, 17 Aralık (Xinhua) -- Makao Özel İdari Bölgesi'nde (SAR) Cuma günü Beijing'deki Saray Müzesi koleksiyonlarına ait Qing kraliyet ailesinin Bahar Şenliği gelenekleri ve törenleriyle ilgili eserlerden oluşan bir sergi açıldı.

"Uğurlu Başlangıç: Yasak Şehir'de Bahar Şenliği Gelenekleri" adlı sergide ibadet, aile birleşimi ve çay ziyafetinin yanı sıra buz pateni oyunları, havai fişek gösterileri ve Çin operaları gibi eğlence aktivitelerinin içinde yer aldığı geleneksel Bahar Şenliği ritüellerini sergilemek için 100'den fazla değerli mutfak eşyası, tablo, giysi ve müzik aleti yer alıyor.

Çin'in güneyinde yer alan Makao'da düzenlenen "Uğurlu Başlangıç: Yasak Şehirdeki Bahar Şenliği Gelenekleri" adlı sergiden bir görünüm, 16 Aralık 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

Makao SAR hükümetinin Kültürel İşler Bürosu Müdürü Leong Wai Man, ziyaretçilerin geleneksel Çin kültürü hakkındaki bilgilerini ve anlayışlarını derinleştirmelerini umduğunu söyledi.

Saray Müzesi Müdür Yardımcısı Zhao Guoying ise, eserlerin çoğunun Makao'da ilk kez halka sergilendiğini belirtti.

Sergi 5 Mart'a kadar sürecek.

Çin'in güneyinde yer alan Makao'da düzenlenen "Uğurlu Başlangıç: Yasak Şehirdeki Bahar Şenliği Gelenekleri" adlı sergiden bir görünüm, 16 Aralık 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

Çin'in güneyinde yer alan Makao'da düzenlenen "Uğurlu Başlangıç: Yasak Şehirdeki Bahar Şenliği Gelenekleri" adlı sergiyi ziyaret eden insanlar, 16 Aralık 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

Çin'in güneyinde yer alan Makao'da düzenlenen "Uğurlu Başlangıç: Yasak Şehirdeki Bahar Şenliği Gelenekleri" adlı sergiyi ziyaret eden insanlar, 16 Aralık 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)