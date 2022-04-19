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Saray Kaymakamı Ataman, muhtar ve güvenlik korucularıyla iftarda buluştu

AA - Hakan Sarı - Güncel
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Saray Kaymakamı Ataman, muhtar ve güvenlik korucularıyla iftarda buluştu

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, mahalle muhtarları ve güvenlik korucularıyla iftarda bir araya geldi.

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, mahalle muhtarları ve güvenlik korucularıyla iftarda bir araya geldi.

Yeni yapılan millet bahçesi restoranında düzenlenen iftar programında konuşan Ataman, ramazan ayının bereket, kardeşlik ve paylaşma ayı olduğunu belirtti.

Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Ataman, daha sonra katılımcılarla sohbet etti.

Ataman, muhtarların dile getirdiği sorunları ve taleplerini de dinledi.

AA / Hakan Sarı - Güncel

Ramazan, Saray, Van, Güncel, Haberler

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