Saray'da zeka oyunları sınıfı açılmasına destek için kermes düzenlendi - Haberler

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Saray'da zeka oyunları sınıfı açılmasına destek için kermes düzenlendi

AA - Cemal Çavdar - Güncel
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Saray'da zeka oyunları sınıfı açılmasına destek için kermes düzenlendi

Saray ilçesinde bir ilkokulda açılması planlanan "akıl ve zeka oyunları" sınıfına destek için kermes düzenlendi.

Saray ilçesinde bir ilkokulda açılması planlanan "akıl ve zeka oyunları" sınıfına destek için kermes düzenlendi.

Çukuryurt Türk Ytong İlkokulunda "akıl ve zeka oyunları" sınıfı açılmasına karar verildi.

Bu kapsamda okul idaresi, Okul Aile Birliği ve öğretmenler tarafından kermes düzenlendi.

Çeşitli yiyeceklerin satışa sunulduğu kermeste halk oyunları gösterisi de sergilendi.

Okulun müdürü Seracettin Aslan, veliler tarafından yapılan birbirinden lezzetli yiyeceklerin kermeste satışa sunulduğunu, buradan elde edilecek gelirin "akıl ve zeka oyunları" sınıfının açılmasında kullanılacağını kaydetti.

AA / Cemal Çavdar - Güncel

Saray, Türk, Güncel, Haberler

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