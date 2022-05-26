Saray'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Saray'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
AA - Cemal Çavdar - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki R.E'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
???????
AA / Cemal Çavdar - Güncel