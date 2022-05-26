Saray'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Saray'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

AA - Cemal Çavdar - Güncel
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Saray'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki R.E'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Cemal Çavdar - Güncel

Atatürk Caddesi, Uyuşturucu, Hisarcık, Saray, Güncel, Haberler

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