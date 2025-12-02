Saray'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
Saray ilçesinde düzenlenen operasyonda 75 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Saray ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükyoncalı Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Aramada, 75 gram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cemal Çavdar - Güncel