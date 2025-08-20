Saray'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Denize Girilmesi Yasaklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı. Valilik, vatandaşları yasağa uymaya çağırdı.

Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 20 Ağustos Çarşamba günü Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Komisyona damga vuran Çukurca gazisi! Takma gözünü eline alıp konuştu

Komisyona damga vuran Çukurca gazisi: Takma gözünü elini alıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözünü bir an olsun ayırmadı! İlk 11'de sahaya çıkan Arda Güler'e sevgili sürprizi

İlk 11'de sahaya çıkan Arda'ya büyük sürpriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.