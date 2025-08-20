Saray'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Denize Girilmesi Yasaklandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı. Valilik, vatandaşları yasağa uymaya çağırdı.
Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 20 Ağustos Çarşamba günü Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel