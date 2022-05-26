Saray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Saray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
AA - Cemal Çavdar - Güncel
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Saray ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Saray ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde plakasız motosikletler görmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, durdurduğu motosikletlerden ikisinin çalıntı olduğunu belirledi.
Olayla ilgili gözaltına alınan E. D. ve C.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Motosikletler sahiplerine teslim edildi.
AA / Cemal Çavdar - Güncel