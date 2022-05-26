Saray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Saray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

AA - Cemal Çavdar - Güncel
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Saray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Saray ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Saray ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde plakasız motosikletler görmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, durdurduğu motosikletlerden ikisinin çalıntı olduğunu belirledi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E. D. ve C.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Motosikletler sahiplerine teslim edildi.

AA / Cemal Çavdar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Hisarcık, Saray, Güncel, Haberler

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