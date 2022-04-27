Saray'da lise öğrencileri Ardahan'daki ilkokul öğrencilerine hediye kolisi gönderdi - Haberler

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Saray'da lise öğrencileri Ardahan'daki ilkokul öğrencilerine hediye kolisi gönderdi

AA - Cemal Çavdar - Güncel
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Saray'da lise öğrencileri Ardahan'daki ilkokul öğrencilerine hediye kolisi gönderdi

Saray ilçesindeki bir lisenin öğrencileri tarafından hazırlanan hediye kolileri, Ardahan'daki ilkokul öğrencilerine ulaştırıldı.

Saray ilçesindeki bir lisenin öğrencileri tarafından hazırlanan hediye kolileri, Ardahan'daki ilkokul öğrencilerine ulaştırıldı.

Özel 2015 Saray Anadolu Lisesi öğrencileri "Gönül Projesi" kapsamında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mehmet Yüksel öncülüğünde içerisinde çeşitli eğitim gereçleri bulunan koliler hazırladı.

Hediye kolileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, okul idareci ve öğretmenleri tarafından Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Eskibeyrehatun ve Gölbelen köylerinde öğrencilere dağıtıldı.

Hediyelerini alan çocuklar sevinç yaşadı.

AA / Cemal Çavdar - Güncel

Anadolu Lisesi, Mehmet Yüksel, Ardahan, Saray, Güncel, Haberler

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