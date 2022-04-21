Saray'da ata tohumu fideler dağıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saray'da ata tohumu fideler dağıtıldı

AA - Cemal Çavdar - Güncel
 - Güncelleme:
Saray'da ata tohumu fideler dağıtıldı

Saray Belediyesince ilçe sakinlerine ücretsiz ata tohumu fideleri dağıtıldı.

Saray Belediyesince ilçe sakinlerine ücretsiz ata tohumu fideleri dağıtıldı.

Çayla köyünde belediyeye ait seralarda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yerli tohumdan göçmen domatesi, kızartmalık kabak, sırık domates, kalpli domates ve kızartmalık patlıcan gibi ata tohumu organik fideler yetiştirildi.

Fideler, Belediye Başkanı Özgen Erkiş'in de katılımıyla ilçe sakinlerine dağıtıldı.

Organik tarımın geliştirilmesi için fide dağıtımının belirli aralıklarla süreceği bildirildi.

AA / Cemal Çavdar - Güncel

Tekirdağ, Domates, Saray, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title