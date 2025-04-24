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Şarampole Yuvarlanan Otomobilde Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Şarampole Yuvarlanan Otomobilde Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde 6 Nisan'da şarampole yuvarlanan otomobilde yaralanan 19 yaşındaki Muhammed Geniş, 18 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti. Geniş'in cenazesi yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilde yaralanan 3 kişiden Muhammed Geniş (19), tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti.

Siirt-Kurtalan kara yolunda 6 Nisan günü plakası ve sürücüsün ismi öğrenilemeyen otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Muhammed Geniş ve 2 kişi, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Geniş, buradan da Siirt eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavi gören Muhammed Geniş, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Geniş'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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