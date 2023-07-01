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Şarampole yuvarlanan araçtan 2'si çocuk 6 kişi sağ kurtuldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı; 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Servis, Jandarma ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Şarampole yuvarlanan araçtan 2'si çocuk 6 kişi sağ kurtuldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı; 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan yol üzeri Arapoturağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Domaniç'den İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ahmet Urhan yönetimindeki 41 ANJ 878 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole yuvarlanarak yan yattı. Kaza yerine 112 Acil Servis, Jandarma ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Yasemin Aydoğan (26), 2 yaşındaki Mehmet Akif S., Sevda Urhan (51), Arife Semizoğlu (25), 7 yaşındaki Furkan Aydoğan yaralandı.

Yaralılar ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Güncel

Tragger İnegöl Bursa Güncel Haberler

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