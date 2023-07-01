Şarampole yuvarlanan araçtan 2'si çocuk 6 kişi sağ kurtuldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı; 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Servis, Jandarma ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.