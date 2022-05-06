Şarampole sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Şarampole sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Şarampole sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde şarampole sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı.

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde şarampole sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İlçenin Gürpınarı Mahallesi'nde Adem Şen'in kullandığı 52 PC 302 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole sürüklendi.

Ağaçlara çarparak duran otomobilden çıkartılan Şen, sevk edildiği Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Otomobil, Adem Şen, Ordu, Güncel, Haberler

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