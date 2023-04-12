ŞARAMPOLE SAVRULAN ARAÇTAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde şarampole savrulup, taklalar atan hafif ticari araçtaki Aysel Çürük (64) hayatını kaybetti. Kazada iki kişi de yaralandı.

Kaza dün saat 16.30 sıralarında Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı Üzeri araç muayene istasyonu karşısında meydana geldi. Antalya'dan Döşemealtı istikametine seyir halindeki A.O.G (27) idaresindeki 07 AVT 260 plakalı hafif ticari araç bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Banketten düşen araç yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki şarampole savruldu. Taklalar atan araç bir ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, araçta yolcu olarak bulunan Aysel Çürük'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücünün hafif yaralı kurtulduğu kazada yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan araçtaki diğer yolcu Cemaynur Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından Aysel Çürük'ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.