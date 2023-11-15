Şarampole düşen araçtaki 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampole düşen otomobilde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Alaşehir- Salihli karayolunun Piyadeler mevkiinde R.A. idaresindeki 45 AFF 726 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampole düştü. Otomobilin ağır hasar aldığı kazada sürücü R.A. (32), otomobilde yolcu olarak bulunan B.E. (30), F.A. (12), Ç.E. (7), P.E. (6) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. 112 ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA