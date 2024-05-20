Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Kazada alev alan araç ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken otomobil kullanılamaz hale geldi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hüseyin Kızıltoprak (28) idaresindeki 06 AB 3734 plakalı otomobil Siverek-Adıyaman kara yolunun 25'inci kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Kızıltoprak, çevredekiler tarafından araçtan çıkarılırken alev alan otomobil ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yaralı sürücü, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.